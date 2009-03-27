Хроника проблемных банков: сколько можно снять с зарплатных карт

Газета «ДЕЛО» выяснила, сколько денег можно снять с зарплатных карт проблемных банков.

«Киев»

Получить деньги с зарплатных карточек этого банка очень трудно. Во-первых, можно снимать не более 500 гривен в сутки, во-вторых, получить можно только те средства, которые были зачислены на карточный счет после введения временной администрации — 9 февраля. При этом клиент может забрать деньги из кассы только в том отделении, где он заключал договор об открытии карточного счета. В главном офисе предупреждают: «Лучше позвоните в ваше отделение и узнайте, как обстоят дела в кассе, чтобы зря не ездили. Далеко не во всех отделениях есть наличные».

Захидинкомбанк

Те, кто получает заработную плату на карточки Захидинкомбанка, могут каждый день снимать всего лишь 100 гривен. Если клиенту такие условия кажутся слишком неудобными, ему могут дать больше. «На некоторые предприятия лимит выше. Это решение временного администратора, который сейчас устанавливает правила в банке. Если скажете, где работаете, то я могу посмотреть вашу максимальную сумму», — говорят в банке.

«Надра»

Зарплатные проекты в банке «Надра» обслуживаются стабильно. В кассах и банкоматах по таким картам можно снять не больше тысячи гривен в день. Однако далеко не все банкоматы работают постоянно.

Укрпромбанк

Укрпромбанк, как и «Надра», стабильно выдает по зарплатным проектам до тысячи гривен в день. Банкоматы работают только в головном офисе, а вот в отделениях можно попробовать получить деньги с карточного счета в кассе. «Я не знаю точно, насколько часто пополняются кассы по отделениям, а вот в главном офисе деньги точно есть», — рассказывает сотрудница колл-центра.

Родовид Банк

Родовид Банк установил максимальную сумму снятия с карт по зарплатным проектам — 100 гривен в день. По словам сотрудника, банкоматы сейчас не заправляются, а в кассах далеко не всегда бывает наличность. «Мы советуем своим клиентам пользоваться банкоматами банков-партнеров, потому как отделения временно не обслуживают физических лиц», — объясняют в колл-центре.

«БИГ Энергия»

Максимальная сумма по любым типам карт, в том числе зарплатным — 100 гривен в день. Деньги пока можно снять только в кассе банка, потому как банкоматы не наполняются.

«Национальный Кредит»

Стандартный лимит по любой платежной карте — 300 гривен в день. Но по словам сотрудницы банка, некоторым компаниям временный администратор пошел навстречу и увеличил максимальную сумму единоразового снятия.

Карточки Трансбанка и Банка регионального развития заблокированы, никакие транзакции по ним не проводятся.