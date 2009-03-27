В Украине стартовал конкурс анекдотов о свободе слова и цензуре

По случаю 1 апреля в Украине стартовал конкурс анекдотов, посвященных цензуре и свободе слова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил его инициатор адвокат Олег ВЕРЕМИЕНКО.

"Единственный позитив, который у нас сохраняется после Помаранчевой революции, - это свобода слова. Но в последнее время Национальная комиссия по вопросам защиты общественной морали начала реально угрожать свободе слова и творчества", - заявил О.ВЕРЕМИЕНКО.

По его мнению, бороться с вызовами и угрозами, стоящими перед свободой слова, нужно "всеми доступными способами". "Украинцы всегда имели отличное чувство юмора, а юмор - это самое страшное оружие, поэтому мы и решили использовать его против цензуры", - отметил адвокат.

По его словам, анекдоты, которые присылаются на конкурс, должны быть авторскими и должны касаться тематики конкурса, в частности, деятельности Национальной экспертной комиссии Украины по вопросам защиты общественной морали.

Анекдоты из сети Интернет, а также не отвечающие теме конкурса, не будут приниматься к рассмотрению. Критерий соответствия теме определяет жюри, в состав которого входят писатель, лауреат Шевченковской премии Олесь УЛЬЯНЕНКО, кинорежиссер Мирослав СЛАБОШПИЦКИЙ, шеф-редактор интернет-издания «Фраза» Виталий КУСТОВ и адвокат Олег ВЕРЕМИЕНКО.

Победителю конкурса авторы обещают ящик шампанского. Предусмотрены также специальные призы за лучшую карикатуру, рисунок, фотоколлаж или смонтированное видео.

Заявки принимаются до 12.00 30 марта 2009 года. Победителей объявят 1 апреля.

Анекдоты можно присылать по адресу oleg_probono @ hotmail.com или с помощью SMS на номер 8-050-947-5564. Адрес официальной страницы конкурса: community.livejournal.com/moral_monitor/45965.html.