Леонид Черновецкий принял Посла Ватикана (фото)

Киевский городской председатель Леонид Черновецкий принял Апостольского нунция (посла Ватикана) в Украине архиепископа Иоанна Юрковича, сообщает Официальный вэб-портал.

В ходе встречи Леонид Черновецкий отметил, что ежегодно тратит значительную часть собственных средств на благотворительность, в поддержку различных социальных программ, и предложил Апостольскому Нунцию также принять участие в благотворительных проектах Киева. В частности поддержать дома для беспризорных и сирот.

В ходе встречи городской председатель и Архиепископ обменялись памятными подарками: Иоанн Юркович подарил Леониду Черновецкому серебряную медаль, посвященную 3-летию понтификации Папы Римского Бенедикта ХVI. Такую медаль, по словам нунция, Папа передает в особых случаях в знак благодарности.

Столичный мэр, в свою очередь, вручил Архиепископу книгу, в которой собраны изображения самых выдающихся православных икон Украины Х-ХХ веков.

Фото УНИАН