Топ-менеджерам швейцарских банков запретили выезжать из страны

Швейцарские частные банки запретили своим топ-менеджерам выезжать за пределы страны, сообщает газета Financial Times. Банки опасаются, что их руководители во время зарубежных поездок могут быть взяты под стражу в рамках расследования дел об уходе от налогов клиентов-иностранцев.

Руководству большинства банков, решивших прибегнуть к такой мере предосторожности, запрещено посещать Соединенные Штаты. Однако некоторые частные банки ввели для топ-менеджеров полный запрет на зарубежные поездки, включая визиты в соседние Францию и Германию.

В 2008 году швейцарские банки оказались в центре проводимых США и Германией расследований налоговых махинаций. Так швейцарский банк UBS заподозрили в оказании помощи клиентам-американцам в уходе от налогов с использованием счетов в офшорных зонах, открытых при его содействии. UBS был вынужден предоставить правоохранительным органам США информацию о 250 клиентах-американцах, нарушив швейцарский закон о банковской тайне. Кроме того, банк согласился выплатить штраф в размере 780 миллионов долларов.

Запрет на поездки за рубеж, отмечает Financial Times, введен накануне саммита "Большой двадцатки" (G20), который состоится в Лондоне в апреле 2009 года. Ожидается, что на встрече будет принято решение о создании "черного" списка офшорных зон, в который может войти и Швейцария. Другие претенденты на попадание в список - Бельгия и Люксембург - уже объявили о намерении пересмотреть закон о банковской тайне.

Лента.ру