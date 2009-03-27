У продавцов жилья будут брать отпечатки пальцев

В крупнейшем городе штата Иллинойс - Чикаго - для профилактики мошенничества на рынке жилья у продавцов домов будут брать отпечатки пальцев. Об этом пишет Недвижимость.ру со ссылкой на портал Realtor.

Согласно поправке, которая внесена в законодательство штата Иллинойс, брать у частных продавцов домов отпечаток большого пальца правой руки риелторские агентства начнут с 1 июня этого года. Инициаторы нововведения рассчитывают, что такая мера позволит сократить число мошенничеств при продаже домов. Речь идет об аферах, при которых мошенники подделывают подпись владельца дома и продают его без ведома хозяина.

Портал радиостанции KFMB добавляет, что поправка также предусматривает, что продавцам домов придется самим оплачивать процедуру снятия отпечатков, стоимость которой составит 25 долларов.