Зарегистрировано новое всеукраинское объединение работодателей

Украине зарегистрирована новая всеукраинская структура – Объединение организаций работодателей Украины (ООРУ), которое на днях получило Свидетельство о регистрации Министерства юстиции Украины.

Как сообщили УНИАН, в состав нового всеукраинского объединения вошли около 20 региональных и отраслевых объединений работодателей, в том числе Киевская, Полтавская, Черниговская, Житомирская областные организации, Объединение организаций работодателей агропромышленного комплекса, морской индустрии «Укрморпром» и др.

Основной целью деятельности организации определили защиту прав и законных интересов работодателей в экономической, социально-трудовой и других сферах, в том числе в их отношениях с другими сторонами социального партнерства.

Председателем новосозданного объединения на учредительном съезде был избран президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий КИНАХ.

Как отметил председатель ООРУ, работодателей сегодня объединяют сложные и масштабные общие задачи – уменьшить нагрузку на бизнес в кризисных условиях, возобновить объемы производства, предотвратить охлаждение экономики, поднять производительность труда, а, следовательно минимизировать последствия сокращений трудовых ресурсов, удержать квалифицированный персонал с сохранением для него существующего уровня заработных плат. «Объединение будет способствовать решению социальных проблем, усилению роли организаций работодателей в формировании социально-экономической политики государства», – отметил А.КИНАХ.