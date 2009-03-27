Мировые цены на нефть выросли

00:32, 27 марта 2009
Общество
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Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 26 марта на ведущих нефтяных биржах выросли, компенсировав снижение 25 марта.

Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили:

- в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,46 (+1,71; 25-го -1,75) долл./барр.;

- в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 54,34 (+1,57; 25-го -1,21) долл./барр.

 

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