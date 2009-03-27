Мировые цены на нефть выросли

Завершились биржевые торги

Цены мирового рынка на нефть по итогам торгов 26 марта на ведущих нефтяных биржах выросли, компенсировав снижение 25 марта. Официальные цены нефтяных фьючерсов с поставкой в мае составили: - в Лондоне на InterContinental Exchange Futures - IPE Brent Crude - 53,46 (+1,71; 25-го -1,75) долл./барр.; - в Нью-Йорке на New York Mercantile Exchange - Light, Sweet Crude Oil - 54,34 (+1,57; 25-го -1,21) долл./барр.

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