Литвин: для чего нам реконструкция ГТС и как будем рассчитываться?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что Украина должна получить от своих партнеров четкий ответ на все вопросы, связанные с дальнейшим функционированием ее газотранспортной системы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламента, об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции в городе Овруч Житомирской области.

«В вопросе реконструкции газотранспортной системы Верховная Рада должна получить прозрачный и четкий ответ: мы получим инвестиции в размере 2,5 млрд. евро, или получим благотворительную помощь?» - сказал В.ЛИТВИН.

«Если хотим иметь результат, то должны понимать, для чего нам нужна реконструкция ГТС: для того, чтобы она бесперебойно поставляла газ в Европу в больших объемах, и чтобы за транзит газа мы получали либо деньги, либо газ. И первое, и второе нам очень нужно, а, следовательно, нужно понимать, что без участия производителя газа серьезной работы, серьезной политики не будет», - сказал В.ЛИТВИН, отвечая на вопрос журналистов.

Анализируя вопрос реконструкции ГТС, председатель ВР отметил, что стоит определить, чем Украина будет рассчитываться за инвестиции: «Или это будут кредиты, или мы будем рассчитываться бесплатной прокачкой газа». «Очевидно, все эти вопросы нужно согласовать», - сказал он.

«В то же время, необходимо внести ясность в вопрос, что это за «рабочая группа», которая будет осуществлять реконструкцию ГТС, или она будет осуществлять управление ГТС, или нам дадут деньги, и их разворуют», - сказал В.ЛИТВИН, констатировав, что «тот, кто даст деньги, будет иметь право и будет требовать контроля над их использованием». «Не важно, чей контроль это будет – России или Европы, - добавил он. - Необходимо получить ответ на ключевой вопрос – кому будет принадлежать ГТС, или у нас будет демонстрироваться альтруизм».

Подытоживая, В.ЛИТВИН подчеркнул, что Украина в этом вопросе должна иметь нормальные отношения как с Россией, так и с Европой. «Перекосов быть не должно, а то, что они происходят – не на пользу Украине», - убежден он.