Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о проведении весенних толок в 2009 году.

Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

Президент постановил провести в Украине в апреле 2009 года весенние толоки по озеленению и благоустройству.

Кабинету Министров В.ЮЩЕНКО поручил:

- обеспечить организацию и проведение местными органами исполнительной власти весенних толок по озеленению и благоустройству;

- осуществить в пределах полос отведения автомобильных дорог государственного значения, территориальных автомобильных дорог местного значения, полос отведения железных дорог мероприятия по озеленению, ликвидации стихийных свалок мусора.

Совет министров Крыма, местные государственные администрации должны обеспечить при участии органов местного самоуправления проведения в населенных пунктах с привлечением общественности, в первую очередь ученической и студенческой молодежи, весенних толок по озеленению и благоустройству, в том числе мероприятия по:

- приведению в надлежащее эстетичное и санитарное состояние придомовых территорий, детских и спортивных площадок, парков, скверов, других объектов массового присутствия и отдыха населения, обустройству новых детских и спортивных площадок, созданию мест выгула домашних животных (собак);

- упорядочении зеленых зон, парков, скверов, взрыва саженцев деревьев и кустарников;

- упорядочении кладбищ, братских могил, мемориальных комплексов, мест почетных захоронений;

- уборке и благоустройству улиц и дорог городов и других населенных пунктов, в частности остановок городского транспорта, тротуаров, пешеходных переходов, создание велосипедных дорожек;

Председатели областных, Киевской и Севастопольской городских государственных администраций должны проинформировать Президента до 10 мая 2009 года о результатах выполнения этого указа.

Указ вступает со дня его опубликования.