Черкасский мост через Днепр скоро закроют. Возможно, на целый год

Мост через Днепр в Черкассах могут закрыть на капитальный ремонт в апреле текущего года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасского горисполкома, об этом 25 марта заявил глава Черкасской ОГА Александр ЧЕРЕВКО.

По его словам, вся необходимая для проведения капитального ремонта моста проектно-сметная документация уже подготовлена и передана на рассмотрение в Кабинет министров.

Сроки и качество ремонта транспортного перехода зависят от решения правительства относительно финансирования ремонта дамбы.

Если правительство примет решение финансировать реконструкцию дамбы и выделит необходимые средства в сумме 97,4 млн. грн., то ремонт начнется уже в апреле. В противном случае будет заменено лишь асфальтобетонное покрытие проездной части. Кроме того, если правительство профинансирует капитальный ремонт и средства поступят своевременно, то работы по реконструкции будут длиться около года. Если такого финансирования не будет, мост откроют уже через 15 дней после проведения “косметического” ремонта асфальтового покрытия.

В то же время, по словам заместителя городского председателя Черкасс Андрея ДЗЮБЫ, движение крупнотоннажным автомобилям через мост необходимо перекрыть уже сегодня и не открывать до осуществления капитального ремонта, поскольку «в течение часа в обоих направлениях по мосту проезжает приблизительно 100 грузовиков с тоннажностью свыше 10 т, что негативно сказывается на его состоянии».

Справка УНИАН. Автомобильная часть железнодорожного моста через Днепр построена в 1960 году. Последний ремонт асфальтного покрытия был осуществлен в 1985 году. Согласно результатам проверки, проведенной в 2004 году, на мосту необходимо заменить 40 железобетонных плит прогонной конструкции. Кроме того, почти полностью разрушен железобетонный короб, по которому проходят коммуникации предприятий “Укржелдортранса” и который одновременно выполняет функции барьерного ограждения.