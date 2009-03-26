Банки и страховые компании растут в Украине как грибы - СМИ

Невзирая на кризис, в Украине продолжают появляться новые финансовые учреждения, пишет еженедельник «Комментарии».

Только за февраль-март Национальный банк завизировал выход на рынок трех новых банков - “Профит Банк”, “Диапазон-Максимум Банк” и “Авант-банк”, а Госфинуслуг внес в реестр финучреждений четыре страховые компании (СК).

Эксперты допускают, что увеличение количества новых финансовых институтов - ни что иное, как выведение активов из проблемных учреждений, что позволит их акционерам начать бизнес с чистого листа.

«Владельцы или менеджмент проблемных финучреждений могут пойти на выведение активов и искусственное банкротство своих предприятий с целью учредить новую «чистую» компанию или банк, завести туда активы и начать послекризисную жизнь с чистой репутацией и безукоризненным имиджем», - заявил «Комментариям» председатель Госкомиссии по регулированию финансовых рынков Виктор СУСЛОВ. По его мнению, финансовые регуляторы не должны этого допускать.

Одной из причин появления новых банков эксперты считают нежелание акционеров работать с «посторонними» финансовыми институтами, чья стабильность сейчас вызывает сомнения. «Скорее всего, новые банки создаются для обслуживания определенных финансовых или промышленных групп», - допускает руководитель аналитического департамента инвестиционной группы «Сократ» Константин СТЕПАНОВ.

По мнению аналитиков, новоявленные финансисты имеют перед старожилами неоспоримые преимущества. На них не висят старые долги, а, кроме того, они имеют возможность развивать бизнес в наименее рисковых сегментах рынка. «Новосозданные банки могут оказаться более стрессостойкими. Они имеют более стабильную пассивную базу (собственные ресурсы), и еще не успели «втянуться» в массовый клиентский сегмент. Эти банки также руководствуются «кризисным», то есть более жестким подходом при проведении активных операций», - считает ведущий финансовый аналитик рейтингового агентства «Кредит-Рейтинг» Виктор ШУЛИК.

Обосноваться на банковском рынке в кризисные времена стремятся не только владельцы отечественных финансово-промышленных групп, но и крупнейшие финансовые институты с мировым именем, отмечают «Комментарии». В частности, в конце февраля намерение создать «дочь» в Украине подтвердил один из старейших банков мира - британский HSBC Bank plc. Практически одновременно о планах регистрации дочернего банка сообщил и лидер немецкого банковского рынка - Deutsche Bank.

«Регистрация дочерних учреждений международных банков может проводиться с целью последующего развития и продажи после восстановления экономики», - убежден В.ШУЛИК.

Оба гиганта намереваются работать исключительно в корпоративном сегменте. Учитывая нынешнюю острую потребность предприятий в кредитных ресурсах и практически полную остановку кредитования юридических лиц украинскими банками, они имеют неплохой шанс привлечь в клиенты львиную долю перспективных отечественных предприятий, резюмируют «Комментарии».