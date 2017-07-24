Более 11 тысяч граждан получили правовую помощь в центрах Житомирщины с начала года - ОГА

Более 11 тысяч граждан получили правовую помощь в центрах Житомирщины с начала года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, за период с 1 января по 30 июня 2017 года Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Житомирской области выдал 1 тыс. 094 поручений адвокатам для предоставления бесплатной вторичной правовой помощи.

В Житомирский, Бердичевский, Коростенский, Новоград-Волынский местные центры и бюро правовой помощи обратилось 11 тыс. 119 жителей Житомирской области, из них юридическую консультацию получили 8 тыс. 391 человек, 2 тыс. 770 из них написали заявление о предоставлении бесплатной вторичной правовой помощи.

Как информирует отдел коммуникаций и обеспечения доступа к публичной информации Регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Житомирской области, за период с 1 января по 30 июня этого года клиенты местных центров и бюро правовой помощи чаще обращались по следующим вопросам: по вопросам гражданского права 864 (18%), семейного 775 (16%), по вопросам социального обеспечения 671 (14%), наследственного права 470 (10%), по другим вопросам 412 (8%).

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Напомним, что с 1 января 2013 года по адресу: г. Житомир, майдан Соборный, 1, каб. 101 осуществляет свою деятельность Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи. Основной задачей Центра является предоставление бесплатной вторичной правовой помощи в уголовных производствах задержанным, подозреваемым, обвиняемым и осужденным лицам.

В течение двух лет в Житомирской области бесплатную вторичную правовую помощь предоставляют центры по оказанию бесплатной вторичной правовой помощи. Они консультируют в гражданских и административных делах, а также помогают потерпевшим и свидетелям в уголовных процессах. Помощь предоставляется малообеспеченным, детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, беженцам, ветеранам войны (в том числе участникам АТО), инвалидам и другим, согласно ст.14 ЗУ «О бесплатной правовой помощи» .

Перечень и адреса указанных центров можно посмотреть на сайте Житомирской облгосадминистрации.

В целом же, на Житомирщине уже заработало 19 бюро правовой помощи.