На мемориале жертвам Голодомора чиновники "срубили" больше миллиона

Прокуратура Днепропетровского района в марте возбудила уголовное дело в отношении служебных лиц райгосадминистрации, которые подозреваются в растрате 1,2 млн. грн. из бюджета при сооружении мемориала жертв Голодомора на Запорожском шоссе в предместье Днепропетровска. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В декабре 2008 г. служебные лица Днепропетровской райгосадминистрации подписали заведомо ложный официальный документ, а именно акт приема выполненных в период с 23 по 25 декабря 2008 г. строительных работ на общую сумму 1,2 млн. грн. Речь идет о настиле газона, посадке деревьев и благоустройстве подъездной дороги, что было выполнено еще в августе-сентябре 2008 года, к открытию мемориала Президентом Украины.

В то же время, как оказалось, в указанный период никаких строительных работ не проводилось. Таким образом, незаконными действиями указанных служебных лиц, государству был нанесен ущерб на указанную выше сумму.

Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением и служебный подлог, повлекшие тяжелые последствия).

Предусмотрено наказание - лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3-х лет). Ход следствия контролируется прокуратурой Днепропетровской области.