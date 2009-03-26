Тернопольский облсовет выбрал себе голову

Председателем Тернопольского областного совета избран 38-летний представитель ВО “Свобода” Алексей КАЙДА.

Как передает корреспондент УНИАН, за его кандидатуру проголосовали 90 депутатов, 2 – против. В целом, в голосовании приняли участие 92 депутата из 106 зарегистрированных. Не голосовали представители Партии регионов, а представители БЮТ вообще не участвуют в работе сессии. Всего были предложены две кандидатуры. Кроме А.КАЙДЫ, которого выдвинула ВО “Свобода”, председатель областной организации Партии регионов, депутат облсовета Орест МУЦ предложил на должность председателя облсовета кандидатуру Героя Украины, фермера, представителя “Единого центра” Олега КРИЖОВАЧУКА. При этом он выразил убеждение, что председателя облсовета нужно избирать из представителей Тернопольской области, а не представителей другой области. “У нас уже есть председатель облгосадминистрации из Закарпатья, теперь нам предлагают на должность председателя облсовета уроженца Запорожской области. Возможно, он порядочный, заслуженный человек, и будет самым лучшим председателем, но нужно учитывать, что и в нашей области есть достойные кандидатуры. Не подаю кандидатуру от Партии регионов, поскольку мы в оппозиции, но как уроженец Тернопольщины предлагаю кандидатуру Олега КРИЖОВАЧУКА”, – пояснил свое решение О.МУЦ. Однако сразу после его выступления сам О.КРИЖОВАЧУК взял самоотвод.

Как сообщал УНИАН, внеочередные выборы в Тернопольский облсовет состоялись 15 марта. В новоизбранном облсовете ВО “Свобода” получило 50 мандатов, партия “Единый центр” – 20, Партия регионов – 14, БЮТ – 12, Блок УНП – 11, партия “Народный Союз Наша Украина” – 8, Блок Литвина – 5.

Справка УНИАН. А.КАЙДА родился 27 февраля 1971 года в Бердянске Запорожской области. В 1989 году поступил на радиотехнический факультет Львовского политехнического университета. После завершения учебы остался во Львове, с 1995 года работал специалистом по вопросам ЖКХ Винниковского городского совета, впоследствии, с 1999 года – помощником народного депутата Олега ТЯГНИБОКА, с 2002 года – помощником председателя Львовского областного совета. В 2007 и 2008 годах был признан экспертным советом из числа львовских журналистов и политологов лучшим депутатом Львовского облсовета.

Член ВО “Свобода” с 1993 года, был членом Национал-социалистической партии Украины.