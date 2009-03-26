Межбанковский доллар отвоевал утраченные позиции

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 8,2735/8,3550, к 11:00 сузился спрэд - 8,3070/8,3470, а к 12:00 ценовые уровни снизились к 8,2710/8,2980. К закрытию ценовые уровни достигли отметок в 8,3100/8,3350 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 14:30 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,7000/7,9000.

Торги по российскому рублю стартовали котировками 0,2450/0,2490, к 11:00 ценовые уровни сконцентрировались в диапазоне 0,2450/0,2595, а к 12:00 откатились до уровней 0,2460/0,2480. К закрытию торгов котировки достигли следующих значений - 0,2465/0,2485. На российском валютном рынке курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 33,3750 (-0,2525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровней 1,3569/71 и к 15:00 выросли до уровней 1,3618/20. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,2266/11,3432, к 11:00 ценовые уровни установились в диапазоне 11,2721/11,3324, а к 12:00 снизились до уровней 11,2232/11,2659. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH повысились до уровней 11,2762/11,3161.