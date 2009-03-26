Завтра будет уже теплее

27 марта на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная с прояснениями погода. В восточных областях, Крыму и Приазовье пройдет небольшой дождь и мокрый снег; ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, температура ночью 27 марта от 3° мороза до 2° тепла, на юге Крыма до 5° тепла, днем 5-10° тепла. На остальной территории без существенных осадков; ветер переменных направлений, 3-8 м/с; температура ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 1-6° мороза.

В Киевской области сохранится облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 2-7° мороза, днем 4-9° тепла. По г. Киеву температура ночью 2-4° мороза, днем 6-8° тепла.