Одессит сорвал джек-пот в «Лото-забава»
12:22, 26 марта 2009Общество
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Победитель за деньгами пока не обращался
Один из жителей Одессы, принявший участие в розыгрыше лотереи «Лото-забава», сорвал джек-пот в размере 3 млн. 75 тыс. грн.
Об этом сообщили УНИАН в офисе компании «МСЛ» - оператора украинских государственных лотерей.
Два приза поменьше в этом розыгрыше - по 75 тыс. грн. – достанутся жителям Дрогобыча Львовской области и Луганска.
Победители пока не обращались в офис компании за призами.
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