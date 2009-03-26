Одессит сорвал джек-пот в «Лото-забава»

Один из жителей Одессы, принявший участие в розыгрыше лотереи «Лото-забава», сорвал джек-пот в размере 3 млн. 75 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в офисе компании «МСЛ» - оператора украинских государственных лотерей.

Два приза поменьше в этом розыгрыше - по 75 тыс. грн. – достанутся жителям Дрогобыча Львовской области и Луганска.

Победители пока не обращались в офис компании за призами.