Партия регионов задумала многоходовую комбинацию?

Отечественные политические эксперты считают маловероятной возможность проведения досрочных парламентских выборов до выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение они выразили сегодня на пресс-конференции, комментируя намерения Партии регионов провести акции протеста против действий власти и заблокировать на будущей неделе работу Верховной Рады.

Так, президент Аналитического центра “Открытая политика” Игорь ЖДАНОВ выразил общую позицию экспертов, что судьба возможных досрочных парламентских выборов теперь в руках Партии регионов и БЮТ и без согласия этих двух крупнейших политических сил они не состоятся. В то же время он допускает, что сейчас ПР и БЮТ ведут переговоры о создании мегакоалиции с их участием и такие угрозы со стороны регионалов является “обычным средством давления на своих политических партнеров”.

Директор политико-правовых программ Центра им. Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО обратил внимание на то, что за шесть месяцев до президентских проводить выборы в Верховную Раду запрещено законодательством, поэтому время на организацию кампании очень ограничено (она должна состояться до 17 июля). Кроме того, по его мнению, в ближайшее время парламентские выборы не нужны ни ПР, ни БЮТ из-за непредсказуемости результатов.

Эксперт отметил, что в последнее время быстрыми темпами растет общественная поддержка экс-спикера, народного депутата Украины Арсения ЯЦЕНЮКА и есть высокая вероятность, что его политическая сила станет третьей по численности в парламенте. “Тогда зачем же делить на троих то, что можно разделить на двоих”, - добавил он, заметив, что при таких обстоятельствах до выборов президентских парламентские маловероятны.

По мнению директора Центра прикладных политических исследований “Пента” Владимира ФЕСЕНКО, теоретически такие досрочные выборы возможны, но вероятность их практической реализации очень малая. По его оценкам, в самой Партии регионов не существует единой позиции относительно этого вопроса – одна часть, “больше всего недовольна правительством”, выступает за выборы, а вторая – против. Такая неопределенность, добавил он, также делает проведения досрочной парламентской гонки маловероятной.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ также считает предупреждение Партии регионов об акциях протеста и блокирование работы ВРУ “многоходовой комбинацией”, целью которой является переформатирование парламента. Однако, по его мнению, в ПР не хватит сторонников этой идеи и ничего подобного не произойдет.

В то же время все эксперты единодушно выразили позицию относительно угроз, которые несут уличные акции протеста сегодня, когда страна находится под воздействием экономического кризиса. По их убеждению, сейчас в обществе очень высокие протестные настроения и недовольство, которое может привести к потере контроля над ситуацией и перерасти в неуправляемые никем протесты.

“Вывести людей на улицы всегда легче, чем их оттуда забрать”, - подчеркнул Ю.ЯКИМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Партия регионов 27 марта планирует провести в городах Украины акции протеста против действий власти под лозунгом «Кризис – Стоп! Владу – в отставку!», на которые в целом по стране привлечь до 100 тысяч участников. Кроме этого, ПР объявила о намерении начать блокирование работы Верховной Рады со следующей пленарной недели .