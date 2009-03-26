Разбойное нападение на салон игровых автоматов в Киеве

Сегодня в Киеве на улице Соломенской было совершено разбойное нападение на зал игровых автоматов.

Как сообщили УНИАН в ЦОС ГУМВД Украины в городе Киеве, нападение произошло в 10.40. Мужчина, угрожая ножом, пытался завладеть у кассира деньгами. При этом одна женщина, воспользовавшись «тревожной кнопкой», вызвала наряд госслужбы охраны, который прибыл на место происшествия, когда нападавший еще был в помещении салона. От неожиданности он попытался напасть на сотрудников ГСУ с ножом, из-за чего милиционеры были вынуждены применить табельное оружие, ранив в плечо и бедро нападавшего. Последний доставлен в больницу. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.