Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня по состоянию на 10:00 киевские банки и пункты обмена валют (ПОВ) наиболее часто покупают 1 USD по цене 8,27 грн., что дороже на 2 коп., чем вчера, и предлагают по цене 8,34 грн., что дешевле на 1 коп. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения банков и ПОВ по покупке 1 USD колеблются в пределах 8,17-8,27 грн., по продаже – 8,33-8,38 грн.

Сегодня большинство банков и ПОВ сохранили курс продажи и покупки 10 RUB на уровне вчерашнего дня. Курс покупки составил 2,3 грн., продажи – 2,6 грн. Предложения банков и ПОВ по покупке 10 RUB колеблются в пределах 2,0-2,4 грн., по продаже – 2,5-2,7 грн.

Также сообщается, что сегодня банки и ПОВ наиболее часто покупают 1 EUR по цене 11 грн., что дешевле на 10 коп., чем вчера, и предлагают по цене 11,35 грн., что не отличается от вчерашнего курса. Предложения банков и ПОВ по покупке 1 EUR колеблются в пределах 10,6-11,15 грн. Предложения банков и ПОВ по продаже 1 EUR колеблются в пределах 11,285-11,4 грн.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«УкрСиббанк»: доллар США – 8,20/8,34 грн., евро – 11,00/11,50 грн., рубль – 0,2350/0,2550 грн.;

«VAB Банк»: доллар США – 8,17/8,36 грн., евро – 10,90/11,36 грн., рубль – 0,2250/0,2600 грн.;

Банк «Форум»: доллар США – 8,17/8,38 грн., евро – 10,60/11,35 грн., рубль – 0,2120/0,2580 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня, 26 марта, составляет 7,70, к евро – 10,3904, к российскому рублю – 0,2283.