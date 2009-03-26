Объявлена дата 82-й церемонии «Оскар»

82-я церемония вручения премий американской Киноакадемии состоится 7 марта 2010 года, сообщается в официальном пресс-релизе, подписанном президентом Киноакадемии Сидом Гейнисом. Шоу пройдет в кинокомплексе Kodak в Голливуде и будет транслироваться телесетью ABC.

Номинанты на премию будут объявлены 2 февраля 2010 года, члены академии должны определиться с выбором до 2 марта.

Напомним, что 81-я церемония вручения "Оскара" прошла вечером 22 февраля. Лучшим фильмом года была названа картина Дэнни Бойла "Миллионер из трущоб". Она была удостоена восьми золотых статуэток. Приз за лучшую женскую роль получила Кейт Уинслет за работу в фильме "Чтец", приз за лучшую мужскую роль - Шон Пенн, снявшийся в картине "Харви Милк".

Трансляцию церемонии в 2009 году посмотрело на шесть процентов больше американцев, чем годом ранее. Тем не менее, она попала в тройку самых непопулярных.

Лента.ру