Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, карточками каких проблемных банков можно рассчитаться в торговой сети.

БРР

Банк реконструкции и развития не выпускал свои карты, а обслуживался в банке «Надра». Поэтому, по словам сотрудницы БРР, условия банка «Надра» распространяются и на их финучреждение.

Родовид Банк

Картой банка можно рассчитаться за товары на сумму 500 гривен в день, но не во всех торговых сетях. По словам сотрудницы колл-центра финучреждения, причина избирательной работы пластиковых карт сейчас выясняется, и до конца недели неполадки будут устранены. «Сложно сказать, в каких магазинах карточки работают, а в каких нет. Вот недавно прошел платеж в магазине «Сильпо», но не факт, что у вас там проблем не будет», — рассказала девушка.

Укрпромбанк

Безналичные расчеты с помощью платежных карт Укрпромбанка можно осуществлять в пределах 5 тысяч гривен. По словам сотрудника финучреждения, тип карты значения не имеет, а жалоб на отдельные магазины не поступало.

Трансбанк

В колл-центре сообщили, что никаких ограничений, кроме неснижаемого остатка в 50 гривен (MasterCard Maestro), по картам не существует. Правда, в головном офисе данную информацию опровергли, заявив, что карты заблокированы до распоряжения временного администратора.

Кроме того, карточки заблокированы в банках «Киев», Захидинкомбанк, «Национальный Кредит» и «БИГ Энергия».

«Надра»

Как утверждает "Дело", лимиты по расчетам в магазинах и сети Интернет зависят от типа карты. Суточный лимит по Visa Electron составляет 50 гривен, Classic — 500 гривен, Gold и Platinum — 900 гривен в сутки.

Кроме того, со вчерашнего дня банк установил новые лимиты на снятие средств с карточных счетов. Теперь для всех держателей карт лимит составляет 200 гривен. Правда, есть исключения. Те клиенты, которые зарегистрированы Государственным центром занятости и получают пособия по безработице на счет, открытый в банке, могут снять до тысячи гривен в сутки.

В свою очередь в самом банке "Надра" опровергают информацию издания. Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и СМИ, суммарный суточный лимит для всех операций равняется 1000 грн по всем кредитным и дебетным карточкам:

- на которые насчитывается заработная плата, пенсия, другие социальные платежи;

- корпоративным платежным карточкам;

- карточкам субъектов малого и среднего бизнеса.

Для других дебетных карточек суммарный суточный лимит на все расходные операции (в том числе за рубежом) составляет 100 грн (или эквивалент в валюте).