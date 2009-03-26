Кабмин выделил еще 100 млн. грн. на строительство моста в Киеве

Правительство выделило из Стабилизационного фонда Государственного бюджета еще 100 млн. грн. на строительство в этом году железнодорожно-автомобильного мостового перехода через р. Днепр в Киеве.

Как сообщила УНИАН пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины, соответствующее распоряжение дано сегодня на заседании Кабинета министров.

Как отмечается в сообщении, выделенные средства позволят продолжить выполнение работ по строительству железнодорожно-автомобильного моста через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский - Дарница.

Как сообщал УНИАН, с начала года строительство железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр профинансировано на 108,6 млн. грн. Из указанной суммы 100 млн. грн. - средства Государственного бюджета.

На протяжении марта начато составление металлоконструкций фарватерной части прогоночных сооружений низового автомобильного проезда.

Напомним, 21 января т.г. Кабинет министров принял решение о выделении первого транша в 50 млн. грн. на строительство автомобильно-железнодорожного моста через Днепр в Киеве. В целом на 2009 год финансирование строительства моста составит 650 млн. грн. Средства будут выделены из Стабилизационного фонда.

Справка УНИАН. 15 июля 2004 года в Киеве началось строительство Дарницкого железнодорожного вокзала и нового железнодорожно-автомобильного моста через Днепр. Строительство моста планировалось завершить в 2006 году. Затем эти сроки несколько раз отодвигались.

По проекту, мостовой переход общей длиной 2 тыс. 155 метров имеет два железнодорожных пути и шесть полос для движения автотранспорта. Строительная длина железнодорожных путей – 35 км, автомобильных подходов – 4,5 км. Сметная стоимость строительства моста – 9 млрд. 157 млн. грн., из которых 4 млрд. 254 млн. грн. – стоимость автодорожной части. Гензаказчиком строительства Дарницкого моста и нового Дарницкого вокзала выступает Юго-Западная железная дорога. Строительство моста ведет компания «Планета-Мост».

В сентябре 2007 г. на строительстве железнодорожно-автомобильного мостового перехода через Днепр на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница состоялось соединение левого и правого берегов Днепра.

В конце 2008 года было открыто рабочее движение по одной железнодорожной ветке моста, сейчас ведутся работы на второй ветке.

Строительство автомобильной части моста будет полностью завершено при наличии финансирования через два года – к 2011 г.