В Харькове полицейский погорел на взятке в 1,6 тысячи долларов

В Харькове по подозрению в получении 1,6 тыс. долл. взятки задержали работника полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на заместителя начальника управления Сергея Перепелицу, следователи прокуратуры Харьковской области совместно с управлением внутренней безопасности ГУНП в области сегодня, 20 июля, разоблачили при получении неправомерной выгоды оперуполномоченного одного из районных отделов полиции Харькова.

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По его сведениям, 25-летний старший лейтенант полиции требовал и получил 1,6 тыс. долл. от гражданина. За эти средства полицейский пообещал не привлекать к уголовной ответственности мужчину и вернуть ему автомобиль, который был изъят якобы как двойник с поддельным техпаспортом.

Полицейский задержан в момент передачи денег. Следователями прокуратуры готовится объявления подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.