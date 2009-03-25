ГАИ считает, что суды слишком панькаются с водителями-нарушителями

Руководство ГАИ считает, что суды проявляют излишний либерализм при рассмотрении протоколов о нарушениях правил дорожного движения и затягивают рассмотрение дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Департамента ГАИ МВД Украины Сергей КОЛОМИЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Суды проявляют либерализм... Наблюдаются факты волокиты... Я вижу в этом какие-то неправильные действия со стороны судов, хотя я не могу давать оценку их действиям", - сказал руководитель ГАИ.

Аргументируя свои выводы, С.КОЛОМИЕЦ отметил, что с начала действия новых повышенных штрафов за нарушение правил дорожного движения в конце 2008 года судами рассматривался каждый четвертый протокол, составленный на нарушителей сотрудниками ГАИ за грубые нарушения управления транспортным средством, а сейчас суды принимают решение только по каждому 11-у нарушителю.