Азаров подтверждает намерение секвестровать бюджет-2006

Первый вице-премьер-министр, министр финансов Украины Николай АЗАРОВ подтвердил намерение правительства вносить изменения в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2006 год».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня он заявил журналистам: «Да, мы будем вносить изменения, сейчас работаем над ними».

Как сообщал УНИАН, 1 сентября т.г. Н.АЗАРОВ заявил, что правительство планирует провести секвестр Госбюджета-2006. По его словам, планируется провести сокращение как доходной, так и расходной части.

19 сентября Н.АЗАРОВ говорил о том, что правительство планирует внести в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в Закон «О Государственном бюджете Украины на 2006 год» в начале октября.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2006 год», доходы Госбюджета на текущий год запланированы в размере 125,785 млрд. грн., в частности доходы общего фонда - 96,564 млрд. грн., специального фонда - 29,220 млрд. грн. Расходы Госбюджета установлены на уровне 138,258 млрд. грн., в частности расходы общего фонда - 108,581 млрд. грн., расходы специального фонда - 29,676 млрд. грн. Предельный размер дефицита Госбюджета-2006 установлен на уровне 13,245 млрд. грн., в частности, общего фонда - 11,739 млрд. грн.