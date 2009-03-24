Загорелся газовый баллон в киоске шаурмы, погибли две женщины

Сегодня в Днепропетровске в результате пожара в киоске по продаже шаурмы погибли две женщины.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении МЧС в Днепропетровской области.

Трагедия произошла сегодня около 18 часа вечера.

По данным МЧС, произошла вспышка газового баллона, от которого загорелся киоск. В это время в киоске находились продавец шаурмы, 1978 года рождения, и ее знакомая.

На месте трагедии работает следственная комиссия. Обстоятельства трагедии выясняются.