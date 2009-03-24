Харьковская милиция, несмотря на запрет суда, продолжает трясти рынки?

Сегодня в Харькове сотрудники милиции пытались провести проверку работы Конного рынка, невзирая на запрещение суда совершать такие действия.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе торгового центра «Барабашово».

Как утверждает пресс-служба, «по своей сути, это больше напоминало военную операцию «прочеса»: шеренга сотрудников милиции, как в форме, так и в гражданской одежде, начала тотальную «проверку» предпринимателей. Сотрудники не представлялись, не предъявляли документов, от предложения администрации регистрироваться в журнале проверок уклонились».

Свернута операция была лишь после того, как милиционерам было предъявлено определение суда о прекращении действия распоряжения начальника УВД г. Харькова Александра ОСТРЯНИНА о проведении операции «Рынок». Это определение принято по иску территориальной общины о признании незаконными действий милиции. Иск в суд был подан в результате известных событий 22 марта в ТЦ «Барабашово», сообщили в пресс-службе.

Пресс-служба центра считает, что «запущенный маховик милицейского давления на предпринимательское сообщество по инерции продолжает двигаться даже после социальных взрывов и судебных решений».

Генеральный директор ООО «Металист-А» Игорь ОВЕЧКИН, в структуру которого входит Конный рынок, сообщил корреспонденту УНИАН, что сегодня утром около 25 человек в милицейской форме и гражданской одежде на протяжении 1,5 часа осуществляли проверку рынка. Он заявил, что проверка началась с нарушениями, поскольку, «никто не представился и не зарегистрировался в журнале, как требуют правила». И.ОВЕЧКИН считает проверки незаконными, поскольку есть «решение судьи Ленинского суда Харькова приостановить операцию «Рынки» в Харькове». Руководитель предприятия сообщил, что лично обратится в административный суд с просьбой признать проверки незаконными и отменить распоряжение о проведении операции «Рынок».

Как сообщал УНИАН, 22 марта харьковская милиция проводила проверку законности работы предпринимателей, которые работают в ТЦ «Барабашове». Возмущения предпринимателей вызвали методы проверки, в результате чего начался стихийный митинг, на который собрались около 4 тысяч работников рынка. Пресс-служба «Барабашово» оценила действия милиционеров на территории центра как «незаконные» и «неправомерные» и заявила, что администрация ТЦ и юристы Харьковского горисполкома в настоящее время помогают пострадавшим от действий работников харьковской милиции в написании жалоб в прокуратуру и судебных исков.