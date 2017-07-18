В Киеве безопасно отдыхать только на двух из 11 пляжей

В Киеве безопасно отдыхать только на двух - «Пуща Водица» и «Вербный» - из 11 пляжей.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве, ссылаясь на результаты лабораторных исследований.

«По информации Государственного учреждения "Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины", купание разрешено на двух водных объектах г. Киева: «Пуща Водица» и «Вербный» (озеро «Вербное», ул. Приозерная, Оболонский район). В других водоемах пробы воды не соответствуют нормативным показателям согласно требованиям...», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 12 июля в коммунальном предприятии «Плесо» заявили, что не рекомендуют отдыхать на всех 11 пляжах Киева.

14 июля во столичном управлении Госпродпотребслужбы сообщили, что купание в водоемах, прилегающих к 10 городским пляжам (кроме пляжа «Пуща Водица»), опасно.