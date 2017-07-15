Сегодня утром в Житомире для детей провели праздник шоколада “Шоколадная страна".

Как передает корреспондент УНИАН, мероприятие состоялось во дворе Дома украинской культуры по улице Большой Бердичевской.

Его главным организатором выступило управление культуры Житомирского городского совета.

Для участников праздника провели шоколадную ярмарку, детскую анимационную программу, бесплатный аквагрим и мастер-классы по изготовлению шоколада.

Во дворе Дома украинской культуры дети вместе с аниматорами в костюмах сказочных героев танцевали, пели и делали конфеты. В завершение участники праздника получили сладкие подарки.

Как сообщал УНИАН, в апреле прошлого года в Житомире на открытии Дома культуры установили 3-метровую куклу-мотанку.