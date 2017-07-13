В Одессе провели впечатляющий литературный флешмоб (видео)

Люди создали живую цепь от литературного музея до памятника Бабелю. С собой принесли книги об Одессе и сборники одесских авторов, сообщает ТСН.

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Двадцать минут читали вслух. Оказалось, что "Три Толстяка" монгольской и рассказы Бабеля греческом – еще не самые экзотические переводы.