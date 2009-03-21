Кто разгромил палаточный городок на Майдане? (добавлены фото)
Начальник милиции призывает сдаться
К погрому палаточного городка общественной инициативы «Геть усіх!» на Майдане Незалежности в Киеве причастна общественная организация «Щит».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.
|Александр Емчук
При этом он отметил, что указанная организация еще не зарегистрирована Министерством юстиции, а только подала на рассмотрение свой устав.
Кроме того, начальник киевского главка милиции отметил, что сегодня оперативные работники принимают меры по установлению и задержанию А.ЕМЧУКА, который в настоящее время отсутствует по месту жительства. В связи с этим В.ЯРЕМА призвал А.ЕМЧУКА добровольно явиться в органы внутренних дел и дать показания, заверив, что в противном случае сотрудники милиции все же найдут А.ЕМЧУКА.
Также он категорически заверил, что ни один из работником милиции не принимал участия в нападении на палаточный городок.
В то же время, по словам В.ЯРЕМЫ, у него есть вопрос к своим подчиненным: почему подразделения быстрого реагирования милиции после получения информации о происшествии от наряда патрульно-постовой службы, дежурившего в тот день на Майдане, прибыли не через 5 минут, а несколько позже, в результате чего ни один из нападавших не был задержан. В.ЯРЕМА сообщил, что в связи с этим назначил служебное расследование. «Я не снимаю ответственности с себя и своих подчиненных. Поэтому мы проводим служебное расследование», - сказал он.
Вместе с тем В.ЯРЕМА выразил убеждение, что наряд ППС на Майдане действовал профессионально – смог переписать номера транспортных средств, на которых подвозились нападающие, проверил документы у А.ЕМЧУКА, который заявил милиционерам, что якобы имеет разрешение Киевской городской государственной администрации на снос палаточного городка на главной площади столицы.
«Действия сотрудников патрульной службы, по моему мнению, были профессиональными», - сказал В.ЯРЕМА, отметив при этом, что задерживать втроем 60 человек было бы нецелесообразно, поскольку им или пришлось бы применять табельное оружие, или можно было его утратить.
|Разгромленный палаточный городок гражданской инициативы ”Геть усiх” на Майдане Независимости в Киеве. Фото УНИАН
|Один из координаторов палаточного городка гражданской инициативы ”Геть усіх”, лидер партии ”Братство” Дмитрий Корчинский показывает журналистам масштабы разгрома
Также начальник столичной милиции сообщил, что установлены и допрошены трое водителей автобусов, которые подвозили нападавших к Майдану. По их показаниям, транспортные средства были заказаны и поданы на улицу Ямскую около 3 часов ночи. Однако о цели этого рейса водители ничего не знали.
Вместе с тем В.ЯРЕМА сообщил, что в настоящее время есть трое потерпевших, которые направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия у них телесных повреждений и степени тяжести. По его словам, милиция имеет 10 дней для проведения доследственной проверки и принятия соответствующего процессуального решения, в том числе касающегося повреждения имущества, которое принадлежало общественным организациям, проводившим свои акции на Майдане.
В.ЯРЕМА также отметил, что согласно записям видеокамер внешнего наблюдения нападение на палаточный городок началось в 5.02 и продолжалось 9 минут.
Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу общественной инициативы "Геть усіх!", 20 марта в 5 часов утра около сотни человек в одинаковой камуфляжной форме при содействии милиции напали на палаточный городок этой общественной инициативы на Майдане Незалежности в Киеве.
По информации пресс-службы, в результате погрома избиты активисты, которые находились в палатках, и разрушены палатки.
Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не причастна к сносу палаточного городка.
Справка УНИАН. 18 марта на пресс-конференции в УНИАН А.ЕМЧУК заявил, что новосозданное ветеранами специальных подразделений силовых структур общественное объединение по противодействию анархии, коррупции и заказным политическим акциям “Щит” будет содействовать наведению порядка в Украине.
|Пресс-конференция активистов ОО “Щит”. Фото УНИАН
|Члены ОО “Щит” Руслан Бутко, Олег Корж, Александр Емчук и Николай Боднюк
По словам активистов организации, они категорически против “депрессивной и агрессивной” политической рекламы, “грязных и бессмысленных” палаток, платных митингующих и различных провокаторов.
“Мы не будем стоять, опустив руки, и смотреть на то, как загрязняют наш город или вредят нормальной работе какого-либо учреждения или создают проблемы гражданам. Мы выйдем на улицу и сами наведем порядок без лишних разговоров и церемоний”, - заявил А.ЕМЧУК.
Говоря о формах и методах наведения порядка, он отметил, что активисты “Щита” будут нести дежурство на улицах городов, в частности, в столице, как когда-то народные дружинники.
В то же время представители общественного объединения “Щит” отмечают, что не связаны ни с какими политическими силами и будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства.