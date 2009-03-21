Кто разгромил палаточный городок на Майдане? (добавлены фото)

К погрому палаточного городка общественной инициативы «Геть усіх!» на Майдане Незалежности в Киеве причастна общественная организация «Щит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Виталий ЯРЕМА.

«Установлено, что эти события организованы гражданином Александром ЕМЧУКОМ, который представляет общественное объединение «Щит», - сказал В.ЯРЕМА.

При этом он отметил, что указанная организация еще не зарегистрирована Министерством юстиции, а только подала на рассмотрение свой устав.

Кроме того, начальник киевского главка милиции отметил, что сегодня оперативные работники принимают меры по установлению и задержанию А.ЕМЧУКА, который в настоящее время отсутствует по месту жительства. В связи с этим В.ЯРЕМА призвал А.ЕМЧУКА добровольно явиться в органы внутренних дел и дать показания, заверив, что в противном случае сотрудники милиции все же найдут А.ЕМЧУКА.

Также он категорически заверил, что ни один из работником милиции не принимал участия в нападении на палаточный городок.

В то же время, по словам В.ЯРЕМЫ, у него есть вопрос к своим подчиненным: почему подразделения быстрого реагирования милиции после получения информации о происшествии от наряда патрульно-постовой службы, дежурившего в тот день на Майдане, прибыли не через 5 минут, а несколько позже, в результате чего ни один из нападавших не был задержан. В.ЯРЕМА сообщил, что в связи с этим назначил служебное расследование. «Я не снимаю ответственности с себя и своих подчиненных. Поэтому мы проводим служебное расследование», - сказал он.

Вместе с тем В.ЯРЕМА выразил убеждение, что наряд ППС на Майдане действовал профессионально – смог переписать номера транспортных средств, на которых подвозились нападающие, проверил документы у А.ЕМЧУКА, который заявил милиционерам, что якобы имеет разрешение Киевской городской государственной администрации на снос палаточного городка на главной площади столицы.

«Действия сотрудников патрульной службы, по моему мнению, были профессиональными», - сказал В.ЯРЕМА, отметив при этом, что задерживать втроем 60 человек было бы нецелесообразно, поскольку им или пришлось бы применять табельное оружие, или можно было его утратить.

Также начальник столичной милиции сообщил, что установлены и допрошены трое водителей автобусов, которые подвозили нападавших к Майдану. По их показаниям, транспортные средства были заказаны и поданы на улицу Ямскую около 3 часов ночи. Однако о цели этого рейса водители ничего не знали.

Вместе с тем В.ЯРЕМА сообщил, что в настоящее время есть трое потерпевших, которые направлены на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия у них телесных повреждений и степени тяжести. По его словам, милиция имеет 10 дней для проведения доследственной проверки и принятия соответствующего процессуального решения, в том числе касающегося повреждения имущества, которое принадлежало общественным организациям, проводившим свои акции на Майдане.

В.ЯРЕМА также отметил, что согласно записям видеокамер внешнего наблюдения нападение на палаточный городок началось в 5.02 и продолжалось 9 минут.

Как сообщали некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу общественной инициативы "Геть усіх!", 20 марта в 5 часов утра около сотни человек в одинаковой камуфляжной форме при содействии милиции напали на палаточный городок этой общественной инициативы на Майдане Незалежности в Киеве.

По информации пресс-службы, в результате погрома избиты активисты, которые находились в палатках, и разрушены палатки.

Министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не причастна к сносу палаточного городка.

Справка УНИАН. 18 марта на пресс-конференции в УНИАН А.ЕМЧУК заявил, что новосозданное ветеранами специальных подразделений силовых структур общественное объединение по противодействию анархии, коррупции и заказным политическим акциям “Щит” будет содействовать наведению порядка в Украине.

По словам активистов организации, они категорически против “депрессивной и агрессивной” политической рекламы, “грязных и бессмысленных” палаток, платных митингующих и различных провокаторов.

“Мы не будем стоять, опустив руки, и смотреть на то, как загрязняют наш город или вредят нормальной работе какого-либо учреждения или создают проблемы гражданам. Мы выйдем на улицу и сами наведем порядок без лишних разговоров и церемоний”, - заявил А.ЕМЧУК.

Говоря о формах и методах наведения порядка, он отметил, что активисты “Щита” будут нести дежурство на улицах городов, в частности, в столице, как когда-то народные дружинники.

В то же время представители общественного объединения “Щит” отмечают, что не связаны ни с какими политическими силами и будут действовать исключительно в рамках украинского законодательства.