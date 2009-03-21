На большей части Украины - снег, причем мокрый

Завтра в большинстве регионов Украины пройдет мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 22 марта будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, Житомирской, Ровенской и Волынской областях, а днем на большей части территории Украины временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега, на юге – в виде дождя. Ветер западный, юго-западный, 7-12 м/с, в восточной и южной, а днем и в западной части отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, в западной части при прояснениях местами 3-8° мороза, на Южном побережье Крыма 2-4° тепла; днем 1-6° тепла, на юге и Закарпатье до 10° тепла; в Карпатах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Временами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 1-6° тепла; в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.