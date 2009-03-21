Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что в Украине нет катастрофического роста уличной преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера на брифинге в Донецке.

«Хочу откровенно сказать: в Украине нет катастрофического роста уличной преступности. Мы умеем работать, умеем защищать покой граждан», – сказал министр.

То колебание уличной преступности в 5-7%, которое фиксируется в стране, начиная с ноября 2008 года, по словам главы МВД, «стабилизировано, и нет никаких оснований говорить об усилении криминальных опасностей для граждан Украины».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО не отрицает, что уличных преступлений «еще много».

«И кражи, и разбои, и грабежи, изнасилования, тяжкие телесные повреждения являются проблемой, но начинаются они иногда с бездеятельности участковых инспекторов», – отметил министр, заявив, что именно поэтому в МВД всегда на особом контроле деятельность участковых инспекторов, которые на местах должны вести профилактическую работу с «контингентом людей, склонных к правонарушениям».

Ю.ЛУЦЕНКО констатировал, что в настоящее время, согласно статистике, «30% преступлений совершается ранее судимыми, значит, с ними нужно работать каждый день, 20% – в стадии алкогольного опьянения, значит, надо работать с алкозависимыми, а также против незаконной продажи алкоголя, сбыта самогона и фальсифицированной алкогольной продукции. И около 15% преступлений совершается людьми, которые употребляют наркотические вещества».

«Именно эти три категории (ранее судимые, алкоголики и наркозависимые) для нас являются ключом для стабилизации уличной преступности», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.