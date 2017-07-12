Православные христиане празднуют день памяти апостолов Петра и Павла

Православные христиане 12 июля отмечают день памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как сообщает «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», почитание святых апостолов Петра и Павла началось сразу после их смерти. Места, где похоронили тела святых, стали почитаться первыми христианами как священные.

Святой Петр, до того, как стал учеником Христа, занимался ловлей рыбы. Тогда его звали Симон. Став апостолом, он был верным Христу. Однако, согласно Евангелию, он трижды отрекся от Господа перед Его крестными страданиями. Позже он искренне раскаялся и после Воскресения Господа и Пятидесятницы проповедовал Евангелие во многих странах Средиземноморья. Два Соборные послания апостола Петра включены в Новый Завет.

В 67 году апостол Петр пришел в Рим, где его распяли на кресте вниз головой. Этого пожелал сам Петр, потому, что считал себя недостойным того, чтобы пострадать так, как Спаситель.

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Апостол Павел не был в числе учеников Иисуса Христа. Более того, он, был гонителем на христиан. Известно также, что ранее его звали Савл. Согласно книге Деяний святых апостолов, когда он шел в Дамаск, то услышал голос с неба: «Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?». Он спросил, Чей голос он слышит и получил ответ, что это «Иисус, Которого ты гонишь». Спаситель повелел ему идти в Дамаск. Здесь он принял таинство крещения. С того дня он стал проповедовать Слово Божие во многих странах, основывать христианские сообщества в городах Малой Азии. Павел является автором 14 посланий.

Он пострадал недалеко от Рима в 67 году. Ему как римлянину мечем усекли голову, так как распятие считалось казнью для иудеев.

Почитать главных апостолов в один день стали еще во времена раннего христианства.

Православная Церковь восхваляет духовную твердость апостола Петра и учение, мудрость святого Павла. Апостол Петр является примером покаявшегося отступника, а Павел – проповедника, который ранее бежал от слов Божьих.

На Афоне 12 июля отмечает панигир монастырь Каракал, главный собор которого возведен в честь святых апостолов Петра и Павла. Также в обители хранится чудотворная икона с изображением первоверховных апостолов, написанная в 1640 году.

У православных христиан 12 июля заканчивается Петров пост. В этом году праздник отмечается в среду, поэтому, согласно уставу Православной Церкви в этот день разрешается употреблять рыбу и вино. Есть мясные и молочные продукты можно со следующего дня.