В Днепре полиция расследует умышленный поджог пиццерии Veterano в центре города

В Днепре полиция расследует факт умышленного поджога пиццерии Veterano pizza, в которой работают ветераны АТО.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области, пожар возник 9 июля около двух часов ночи по ул. Староказачьей в центре города. В результате огнем уничтожена летняя площадка заведения.

Читайте такжеВ Днепре произошел пожар в пиццерии, где работают ветераны АТО (фото, видео)«По результатам предварительной проверки установлено, что неизвестные лица повредили имущество кафе Veterano pizza путем поджога. Пострадавших нет. Сейчас проводятся следственные действия», - говорится в сообщении полиции.

По факту пожара следственным отделением Шевченковского отделения полиции Днепра начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса ("умышленное уничтожение или повреждение имущества"; ""хулиганство").