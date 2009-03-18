В Горловке горит шахта им. Ленина

В городе Горловка в Донецкой области на шахте им. Ленина (ГП «Артемуголь») - пожар, люди не застигнуты.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, вызов на пожар горноспасателям поступил сегодня в 16.05. Известно, что пожар произошел на участке №137, на шахтном горизонте 1080 м, люди застигнуты не были.

По состоянию на 17.30 в штабе отметили, что горноспасатели оперативно выехали на шахту, но другой информации пока нет, «отделения не дошли» до места пожара.