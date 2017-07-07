В Киеве в день "счастливой семерки" ожидается свадебный бум

Сегодня, в день "счастливой семерки" – 7.07.2017 – в Киеве женится в 5 раз больше пар, чем обычно. Об этом сообщает главное территориальное управление юстиции в городе Киев, пишет Фокус.

В Центральном ЗАГСе в этот день распишутся около 100 пар.

"Расписывать по 12 пар в час – нетрадиционная статистика в будний день для ЗАГСов. Обычно по пятницам в главный отдел регистрации столицы приходят для бракосочетания 10-20 пар в день", - сказано в сообщении.

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Кроме того, в Деснянском, Днепровском и Печерском районе также ожидают по полсотни пар, а в обычный период в этих отделах обычно вступают в брак по 5-8 пар в день.

"Хочу обратить внимание на то, что мы запустили сервис "Онлайн дом юстиции", который позволяет подавать заявление и документы в отделы регистрации актов гражданского состояния не выходя из дома с помощью Интернета. Что касается ажиотажа вокруг даты с тремя семерками – если люди верят, что она им больше подходит для создания семьи, радостно рассказывают своим родственникам легенды о том, что эти дни являются счастливыми и принесут любовь новым семьям, стоит их в этой уверенности поддерживать. В управлении юстиции Киева всегда рады новым семьям. Любите, и не волнуйтесь о подаче документов", – отметил начальник Главного управления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

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В управлении юстиции Киева сообщают, что молодые приезжают в киевские ЗАГСы из разных регионов Украины.