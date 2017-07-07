Православные христиане сегодня празднуют Рождество Иоанна Крестителя

Как сообщает "Православное наследие Украины на Святой Горе Афон", рождения Иоанна Крестителя ждали 700 лет – со времен, когда пророк Исаия предрек его появление на свет. Иоанн Креститель родился за полгода до Рождества Христова. Согласно Евангелия, его родителями были благочестивые люди, преклонного возраста - священнослужитель Захария и Елисавета. Они не имели детей, потому, что Елисавета была бесплодной.

Когда Захария совершал каждение Иерусалимского храма, ему явился архангел Гавриил и сказал: «...не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн» (Лк 1. 13). Он также сказал о будущем ребенке, что он «не будет пить вина и сикера» (Лк 1. 15), то есть, посвятит себя Богу, станет пророком, который должен приготовить народ к приходу Мессии.

Однако Захария засомневался в словах архангела, ведь его жена была не только бесплодной, но и пожилой женщиной. В наказание за его маловерие, он стал глухонемым и архангел сказал, что в таком состоянии он будет до рождения ребенка.

Слова небесного благовестника сбылись - Елисавета забеременела и 5 месяцев скрывала свое положение от всех. Примечательно, что когда она встретилась с Богоматерью, Которая на то время зачала Сына, младенец в утробе Елисаветы, «взыграл», предчувствуя близость Христа. Тогда же Елисавета пророчествуя, сказала: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» (Лк.1:43).

Спустя восемь дней после того, как мальчик появился на свет, в доме Захария и Елисаветы собрались близкие люди, так как над младенцем необходимо было совершить обряд обрезания. Елисавета, по внушению Святого Духа, сказала, что ее сына нужно назвать Иоанном. Тогда присутствующие спросили у отца ребенка, как он желает назвать младенца. Захария на доске, смазанной воском, написал «Иоанн будет имя ему». Все очень удивились совпадению желания родителей дать сыну имя, которое до этого не упоминалось в их роде.

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Тогда же произошло чудо - Захария вновь заговорил. Он пророчествовал о своем ребенке, говоря то, что сказал ему ранее ангел - о пророке, которым должен стать их сын, когда вырастет.

Праздновать Рождество Иоанна Крестителя начали еще во времена раннего христианства. По уставу Православной Церкви 7 июля, разрешается употреблять рыбу и вино.

Монастырь Дионисиат на Святой Горе Афон 7 июля отмечает панигир, так как монастырь, и его главный собор названы в честь Рождества Иоанна Предтечи.

В монастыре хранится великая святыня – десница (правая рука) Иоанна Крестителя. Реликвия помещена в золотой ковчег.

Также в обители есть чудотворный образ Иоанна Крестителя XIV века. Икону называют «Древний Предтеча».