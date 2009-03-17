Нянька убила 7-месячного малыша, который раздражал ее своим плачем

В Днепропетровской области работники правоохранительных органов задержали женщину, которая сделала смертельную инъекцию не установленным препаратом семимесячному ребенку.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

14 марта гражданка Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения, сделала ребенку, которому было 7 месяцев, инъекцию не установленным препаратом, в результате чего последний умер.

По словам подозреваемой, родители ребенка оставили малыша ей на присмотр. Поскольку ребенок постоянно плакал, задержанная решила успокоить малыша при помощи укола.

Прокуратурой области взято на контроль расследование уголовного дела, возбужденного 16 марта по ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное по неосторожности, которое карается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок).

Следствие по делу проводит следственный отдел Днепропетровского райотдела милиции УМВД Украины в Днепропетровской области.