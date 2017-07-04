В Мариуполе беременная на девятом месяце женщина из-за рыбы с базара заразилась ботулизмом

В Украине появились лекарства от ботулизма. Антитоксин канадского производителя поступил по программе развития ООН.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Броварчанин Вячеслав Андриященко – первый, кто заболел ботулизмом во время весенней вспышки болезни. Еще в мае он приобрел в гипермаркете вяленого карася, а уже на следующий день токсин уложил его в больницу. 17 дней медики боролись за жизнь мужчины, спасительную сыворотку сын нашел через интернет. "Вовремя. Хотя врачи не давали гарантии, что я буду жить. Знаете, что самое трудное? Когда лежишь – просто задыхаешься и ничего не можешь сделать. Я даже до этого не слышал, что есть такая болезнь", - признается он.

Сейчас Вячеслав с адвокатом решают юридические вопросы с магазином, где продали некачественную рыбу. Там пошли на мировое соглашение. Мужчине нужны деньги, потому что впереди реабилитация. "Слабость, упало зрение. Хожу в бассейн, понемногу занимаюсь собой", - говорит пострадавший.

Читайте такжеВ столице - очередной случай ботулизма: киевлянин съел вяленую рыбу, купленную в "Сильпо"

В Украине в этом году года ботулизмом заболели 76 человек, 8 из них умерли. Почти все они употребляли вяленую рыбу, что содержала в себе токсин. С 2014 года сыворотки от ботулизма официально не было – родственники потерпевших искали "серую". В июне исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун отказывалась отвечать на вопрос, когда же необходимые лекарства наконец-то появятся в Украине. Теперь она отчитывается, что сыворотка есть. Препаратов стоимостью 2,5 млн гривен хватит на 25 пациентов.

И хоть Супрун утверждает, что по статистике Минздрава сейчас нет людей, что ждут сыворотки, новый случай заболевания произошел в Мариуполе. Беременная на девятом месяце женщина ела вяленую рыбу с рынка. Сыворотку ей купили и передали поездом волонтеры. "Состояние у нее стабильное с положительной динамикой. Сыворотку мы получили благодаря волонтерам из Киева", - рассказал анестезиолог-реаниматолог перинатального центра Мариуполя Олег Алешин.

"К сожалению, покупка антитоксина против ботулизма не была частью государственной программы Украины, поэтому ее не могли приобрести за государственные средства. Из-за этого ПРООН осуществила закупку за собственные средства, как гуманитарную помощь", - пояснил ситуацию директор программы развития ООН Янтомас Химстра.

Руководитель украинского Минздрава добавляет, что закупить лекарства за государственный счет смогут только с осени – после внесения изменений в бюджет. Отсутствие этих действий ранее объясняет тем, что лекарства должны были закупать регионы, однако местная власть оказалась неспособной это сделать из-за отсутствия регистрации препаратов, а также недостатка средств. Поэтому министерство решило вернуть сыворотку в перечень государственных закупок, которые осуществляют за счет бюджета страны.