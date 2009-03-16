Акты вандализма в отношении венгерских памятников будут расследованы

В Закарпатье по фактам актов вандализма по отношению к венгерским памятникам возбудят уголовное дело.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации.

Сегодня председатель Закарпатской ОГА Олег ГАВАШИ встретился с председателем УСБУ в Закарпатской области Богданом ТИВОДАРОМ и начальником Главного управления внутренних дел в Закарпатской области Павлом КОНОНЕНКО, во время которой обсудили все обстоятельства и ход расследования дела.

По словам П.КОНОНЕНКО, сейчас решается вопрос возбуждения уголовного дела по актам вандализма по отношению к памятнику Шандору Петефи.

О.ГАВАШИ призвал руководителей правоохранительных органов приложить все усилия, чтобы вандалы были найдены и понесли соответствующее наказание.

По результатам нынешнего совещания стражей порядка с руководством Закарпатья также принято решение об охране памятника Шандору Петефи и памятного знака на Верецком перевале.

Как сообщал УНИАН, 15 марта в Ужгороде неизвестные облили белой краской памятник венгерскому поэту Шандору Петефи.

12 марта неизвестные разрисовали свастикой и гербами Украины, а также пооббивали углы на монументе, установленном венграми на Верецком перевале в честь своей родины.