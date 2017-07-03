Волонтеры показали авто, которое может перевозить кровь в любую точку Украины

13:21, 03 июля 2017
Общество
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Волонтеры говорят, аналогов такого автомобиля сейчас в стране нет. А главное, приобрели и собрали машину исключительно за деньги самих украинцев.

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Волонтеры презентовали машину, которая благодаря специальному оборудованию может при определенной температуре перевозить кровь из любой точки Украины в любую другую. Говорят, аналогов такого автомобиля сейчас в стране нет. А главное, приобрели и собрали машину исключительно за деньги самих украинцев. Первую кровь волонтеры повезли в прифронтовую Авдеевку, говорится в ТСН.

"Не пациент к крови, а кровь к пациенту" - это девиз профессионального врача-трансфузиолога Ростислава Зауральского, который мечтал об этой машине два года.

На первый взгляд — обычное медицинское авто, но не для него. Перечислять плюсы кровомобиля он может часами.

"Качественно возить, гарантированно возить, потому что компоненты крови требуют очень жесткие температурные режимы - при определенной температуре надо везти, при определенной размораживать, при определенной - вливать. Кровь - это орган", - рассказывает врач.

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Также кровомобилю радуется и Владимир. В мирной жизни он кандидат экономических наук, в зоне АТО - волонтер и водитель. Мужчина вспоминает, что два года войны на Донбассе кровь в больницы на передовой возили на стареньком микроавтобусе с оборудованием, что собрали сами, из подручных средств.

Эта машина тоже не новая, но переоборудована по всем правилам. Здесь есть все, чтобы поддерживать необходимую температуру — генератор, два аккумулятора и даже выносная розетка. На все потратили полмиллиона гривен. Деньги собирали всем миром.

Сейчас в Авдеевку новым авто они привезли кровь жителей Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины. Всех групп обоих резусов. В холодильнике сейчас месячная норма крови для одного мирного города. Хватит ли ее для Авдеевки местные врачи говорить не берутся. Но надеется, что она вообще не понадобится.

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Теги: #кровомобиль