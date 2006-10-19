Приближается крайняя дата приватизации жилья

Власти Харькова выступили с инициативой продлить ранее установленные государством сроки завершения процесса приватизации жилья.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского горсовета, об этом сказал сегодня на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам планирования, бюджета и финансов заместитель городского головы – директор департамента экономики и коммунального имущества Михаил ФАТЕЕВ.

Он сообщил, что Харьковский городской голова Михаил ДОБКИН направил письмо на имя вице-премьер-министра Украины по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Владимира РЫБАКА с соответствующей просьбой.

Как отметил М.ФАТЕЕВ, даже если граждане успеют оформить основной пакет документов, необходимый для приватизации своего жилья, большинство из них все равно не успеет завершить процедуру до 31 декабря 2006 г., а после этой даты не будет осуществляться погашение приватизационных чеков, и, таким образом, невозможно будет получить свидетельство на право собственности.

На заседании также было отмечено, что уже сегодня в городском бюро технической инвентаризации наблюдаются значительные очереди – харьковчане стремятся решить свои проблемы, связанные с приватизацией жилья, в последний момент.

Как сообщал раньше начальник управления коммунального имущества и приватизации Владимир СОЛОШКИН, на сегодня в Харькове приватизировано около 87% жилого фонда коммунальной собственности. По его словам, анализ показывает, что приватизировать свое жилье до 31 декабря 2006 г. - официально установленной даты завершения приватизации – успеют около 90% харьковчан.