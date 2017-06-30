Из-за спроса на новые паспорта в Харькове расширили Центр обслуживания граждан (видео)
16:00, 30 июня 2017Общество
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В госпредприятии "Документ" говорят, что делали сервисные центры с учетом европейского опыта.
Кадр видео ТСН
Центр расширили еще на 10 кабинок. Там граждан фотографируют и снимают биометрические данные, сообщает ТСН.
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Для удобства родителей, обустроили детскую зону. В госпредприятии "Документ" говорят, что делали сервисные центры с учетом европейского опыта. Следующий планируют открыть уже через месяц во Львове, а крупнейший в Украине центр будет в Киеве.
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