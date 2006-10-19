Запорожанин имитировал нападение на ПриватБанк, чтобы быть убитым

КБ «ПриватБанк» намерен через суд потребовать возмещения морального вреда сотрудникам банка и материального ущерба из-за вынужденного простоя от гражданина, который сегодня, 19 октября, в Запорожье иммитировал захват отделения этого банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщалось, сегодня в Запорожье 35-летний местный житель после семейной ссоры имитировал теракт с целью быть убитым при задержании.

Сотрудник охраны банка сразу же вызвал наряд милиции и принял участи в задержании злоумышленника. После этого из помещения отделения были эвакуированы все сотрудники и клиенты, а денежные средства были закрыты в сейфы.

"В 10.52 на пульт оператора Госслужбы охраны при УМВД Украины в Запорожской области поступил сигнал тревоги из отделения "Приватбанка", расположенного в Заводском районе города. Выехав на место, сотрудники милиции установили, что в помещение банка ворвался неизвестный мужчина с сумкой и заявил, что в ней находится взрывное устройство, которое он намерен взорвать", - рассказали в ЦОС, отметив, что никаких требований при этом "террорист" не выдвигал.

Прибывшие на место происшествия сотрудники взрыво-технической службы УМВД Украины в Запорожской области вступили в переговоры со злоумышленником, правоохранители убедили его выйти на улицу, после чего задержали. Милиция обнаружила в сумке две бутылки пива и личные вещи задержанного. Задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

"После проверки содержимого сумки было установлено, что никаких взрывоопасных веществ в ней нет. Задержанный, которого доставили в Заводский РОВД Запорожья, свой поступок пояснил семейной ссорой: рассказал, что поскандалил с женой, после чего решил свести счеты с жизнью - имитировать теракт, с целью быть убитым при задержании", - рассказали в центре общественных связей облУВД.

По данным ЦОС, сейчас псевдотеррорист находится под стражей - решается вопрос о возбуждении в отношении его уголовного дела.

Эвакуированные во время инцидента работники банковского учреждения вернулись на рабочие места.

Как сообщили в пресс-службе банка, по факту происшествия Заводским РО УМВД Украины в Запорожской области решается вопрос о привлечении г-на Г. к уголовной ответственности за злостное хулигантсво. Кроме того, ПриватБанк "намерен через суд потребовать от горе-подрывника возмещения морального ущерба сотрудникам банка и материального ущерба от вынужденного простоя отделения банка", отметили в банке.