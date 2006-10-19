Рыбинспектор брал взятки раками

Сотрудниками Запорожского облуправления по борьбе с экономической преступностью задержан инспектор Запорожского теротделения Нижнеднепровского бассейнового управления охраны водных живых ресурсов, который за непривлечение к ответственности браконьеров брал взятки браконьерским уловом - раками.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в Запорожской области, чиновника задержали с поличным - в момент, когда он в собственном автомобиле вывозил очередную партию раков стоимостью около 5 тыс. грн. с территории рынка железнодорожного вокзала "Запорожье -1".

"В ходе следствия было установлено, что инспектор вынудил своих подчиненных на данном рынке закрывать глаза на продажу раков, вылов которых запрещен, в обмен на ежемесячную плату, определенную чиновником в 1000 раков", - рассказали в ЦОС.

В отношении инспектора Запорожского теротделения Нижнеднепровского бассейнового управления охраны водных живых ресурсов возбуждено уголовное дело: его действия квалифицированы как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением, совершенное сотрудником правоохранительных органов". Ведется следствие.