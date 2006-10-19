На выходные потеплеет

Завтра в Украине ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер южный, 3-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, на побережье морей 4-9° тепла; днем 10-15°, на крайнем юге и западе до 18° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем 4-9° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21-22 октября - облачная погода с прояснениями. 21 октября без существенных осадков, лишь в западных, а днем и в северных областях небольшие, в Карпатах умеренные дожди. 22 октября в Украине, кроме восточных областей, небольшие, в западных областях умеренные дожди. В южной и восточной части ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, 21 октября в восточных областях 0-5° тепла, 22 октября в южной части 6-11° тепла; днем 10-15°, в южных областях и в Крыму 15-20°; на высокогорье Карпат ночью 1-6° тепла, днем 5-10°.

23-24 октября - без существенных осадков, лишь ночью на Левобережье, а днем в восточных областях местами небольшие дожди. Температура ночью 4-10° тепла, на юге до 13°; днем 12-18°, в южных областях и в Крыму местами 19-22°.

В Киеве и области в пятницу ожидается небольшая облачность. Без осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 0-2° тепла, днем 12-14° тепла; по области ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 10-15° тепла.

21-22 октября - облачно с прояснениями. 21 октября ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь. 22 октября небольшой дождь (днем местами). Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°.

23-24 октября - без существенных осадков. Температура ночью 4-10° тепла, днем 12-18°.