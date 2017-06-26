"Мемориал" признал журналиста Семену политзаключенным

Правозащитный центр "Мемориал" признал уголовное преследование автора "Крым.Реалии" Николая Семены политически мотивированным и потребовал прекратить дело.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Дело против Семены открыли весной 2016 года. По версии обвинения, в статье о блокаде Крыма журналист призвал к нарушению территориальной целостности России. Николаю Семене грозит до 5 лет лишения свободы.

Журналист не признает вины.

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Киев, США, ЕС, правозащитные и журналистские международные организации призывают Россию отказаться от судебного преследования Николая Семены и освободить всех политзаключенных в Крыму.

7 декабря 2016 года так называемый следователь в оккупированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в в уголовном преступлении, предусмотренном "частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Уголовное дело, составленное оккупантами, состоит из шести томов.

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На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на "свободное выражение мнения".

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.