Пресс-конференция, посвященная предоткрытию Музея архитектуры

23 октября 2006 года в 17:00 состоится пресс-конференция, посвященная предоткрытию первого в Украине Музея архитектуры и окончанию первого этапа реставрации Дома Митрополита Национального заповедника «София Киевская». В пресс-конференции примут участие Неля Куковальская, Генеральный директор национального заповедника "София Киевская", Наталья Изосимова, заместитель председателя Правления Благотворительного фонда «Развитие Украины», Анатолий Заболотный, Директор Благотворительного фонда «Развитие Украины», Николай Жулинский, Глава Опекунского совета Национального заповедника «София Киевская», Академик НАН Украины, Анатолий Беркута, Первый заместитель Министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

После пресс-конференции состоится презентация Дома Митрополита, в рамках которой пройдет фотовыставка «Украина. Страна живой архитектуры».

Пресс-конференция пройдет по адресу Владимирская, 24, на территории Заповедника. Аккредитация для журналистов по тел. 8 0 50 328 08 78, e-mail: info@fdu.org.ua.